İzmir açıklarında can salındaki 23 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir açıklarında can salındaki 23 düzensiz göçmen kurtarıldı

18.08.2022 10:35
İzmir açıklarında can salındaki 23 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen saldaki 23 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen saldaki 23 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Can salında bulunan bir grup düzensiz göçmenin Karaburun açıklarına doğru sürüklendiği bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen saldaki 23 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekibi tarafından kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

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Kaynak: AA

Yunanistan, Karaburun, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir açıklarında can salındaki 23 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İzmir açıklarında can salındaki 23 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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