İzmir'de sahte içki tacirlerine darbe: 25 ton sahte/kaçak alkol ele geçirildi - Son Dakika
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İzmir'de sahte içki tacirlerine darbe: 25 ton sahte/kaçak alkol ele geçirildi

13.08.2022 14:40
İzmir'de sahte içki tacirlerine darbe: 25 ton sahte/kaçak alkol ele geçirildi

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir iş yerinde kaçak/sahte alkol üretildiğini tespit eden jandarma ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonda 25 ton kaçak/sahte alkol ele geçirdi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir iş yerinde kaçak/sahte alkol üretildiğini tespit eden jandarma ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonda 25 ton kaçak/sahte alkol ele geçirdi. Ele geçirilen ürünlerinde piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon TL olduğu belirlenirken, 3 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halk sağlığının korunması, sahte ve kaçak içki ticareti ile kullanımının engellenmesi, her türlü kaçakçılığın ve kaçakçılıktan kaynaklanan vergi kaybının önlenmesi amacıyla Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, Torbalı ilçesi Kazımkarabekir Mahallesinde bulunan bir iş yerinde kaçak/sahte alkollü içecek üretimi yapıldığını tespit ederek, operasyon düğmesine bastı.

Piyasa değeri 2 milyon TL

Bahse konu adrese baskın düzenleyen ekipler, yapılan aramalarda 25 ton kaçak etil alkol, 1 adet kaynaştırma kazanı, 2 adet çift fanlı soğutma sistemi, 3 adet 15 ton kapasiteli plastik tank, 3 adet 5 ton kapasiteli plastik tank, 1 adet 1 ton kapasiteli IBC tank, bin 649 adet 5 litre kapasiteli bidon, 1 adet plastik bidon folyo kapatma makinesi, 1 adet plastik bidon kapak kapatma makinesi ve bin 500 adet plastik bidon kapağı ve çeşitli ebatlarda ambalajlama malzemesi ve karton koli ele geçirdi.

Ele geçirilen malzemelerin piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olarak belirlenirken, olayla ilgili olarak M.T., G.B. ve T.C., isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde adli işlem başlatıldığı ifade edildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Jandarma, Torbalı, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de sahte içki tacirlerine darbe: 25 ton sahte/kaçak alkol ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de sahte içki tacirlerine darbe: 25 ton sahte/kaçak alkol ele geçirildi - Son Dakika
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