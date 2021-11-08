İzmirspor 1 – 0 Aliağaspor FK - Son Dakika

Ev sahibi takımın golünü 90.dakikada Ali Helvacı attı. Son saniyesine kadar çekişmeli geçen mücadeleyi Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve kulüp Başkanı Kamil Önal tribünden takip etti.

Yeşilyurt Sahasında oynanan karşılaşmaya her iki takım da hızlı başladı. İlk yarı karşılıklı ataklarla geçerken takımlar yakaladıkları fırsatları gole çeviremedi. İlk yarı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Takımlar ikinci yarıya daha kontrollü başladı. Tempo zaman zaman düşse de her iki takım rakip kalelerde net pozisyonlar yakalamasını bildi. Maçın bitimine saniyeler kala ikinci yarıda oyuna giren Ali Helvacı, 90.dakikada İzmirspor'u 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Son dakikalarda gelen gol aynı zamanda maçın da skorunu belirledi. Bu sonuçla 9.Bölge 2.Grupta İzmirspor puanını 6'ya çıkarırken Aliağaspor FK 3 puanda kaldı.