İzmit\'te TIR ile Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, TIR ile çarpışan motosikletin sürücüsü Ahmet Kadri Yılmaz (21), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 01.00 sıralarında, İzmit ilçesi Körfez Mahallesi D-100 yan yolda meydana geldi. İstanbul yönüne giden Ahmet Kadri Yılmaz'ın kullandığı motosiklet ile aynı yönde ilerleyen sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen TIR çarpıştı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Yılmaz, kurtarılamadı. Otopsi işlemleri tamamlanan Ahmet Kadri Yılmaz'ın cenazesi ailesine teslim edildi. İstanbul'un Kartal ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi'nde ikamet ettiği belirtilen Yılmaz, bugün ikindi vakti Kartal Yunus Emre Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.