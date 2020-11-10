Jandarma personeline "Aile İçi Şiddet" semineri - Son Dakika

Jandarma personeline "Aile İçi Şiddet" semineri
10.11.2020 11:02
Kilis İl Müftülüğü tarafından, jandarma personeline "Aile İçi Şiddetin Önlenmesinde Dini Referanslar" konulu seminer verildiKadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı çerçevesinde Müftü Yardımcısı Recep Çarpar tarafından Kilis İl Jandarma Komutanlığı ve Cezaevi Jandarma Bölük...
Kilis İl Müftülüğü tarafından, jandarma personeline "Aile İçi Şiddetin Önlenmesinde Dini Referanslar" konulu seminer verildi
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı çerçevesinde Müftü Yardımcısı Recep Çarpar tarafından Kilis İl Jandarma Komutanlığı ve Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığı emrinde görevli erbaş ve erlere yönelik "Aile İçi Şiddetin Önlenmesinde Dini Referanslar" konulu seminer verildi. - KİLİS
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