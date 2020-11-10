Jandarma personeline "Aile İçi Şiddet" semineri - Son Dakika

Kilis İl Müftülüğü tarafından, jandarma personeline "Aile İçi Şiddetin Önlenmesinde Dini Referanslar" konulu seminer verildi

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı çerçevesinde Müftü Yardımcısı Recep Çarpar tarafından Kilis İl Jandarma Komutanlığı ve Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığı emrinde görevli erbaş ve erlere yönelik "Aile İçi Şiddetin Önlenmesinde Dini Referanslar" konulu seminer verildi. - KİLİS