Jandarmadan öğretmenlere

Samsun Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri öğretmenlere, "Öğretmenler Günü" sürprizi yaptı.

Trafik ekipleri, Aslançayır Mahallesi Altınbaşak mevkisinde öğrenci servisi denetimi yaptı.

Kırsal mahallelerdeki okullarda görev yapan öğretmenleri taşıyan servisi de durduran jandarma ekibi, araçtaki öğretmenleri, "servis aracının noksanlarından dolayı bağlanacağını ve başka bir araçla okullara sevk edileceklerini" söyleyerek araçtan indirdi.

Araçtan inen öğretmenlere jandarmalar tarafından çiçek ve hediyeler verildi, öğretmenlerin Öğretmenler Günü kutlandı.

Jandarma personeline göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı teşekkür eden öğretmenler, "Bizleri özel günümüzde hatırlayan ve yanımızda olan jandarmamıza teşekkür ediyoruz." ifadesinde bulundular.