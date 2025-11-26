Japonya'da Yıldırım, Dönme Dolabı Durdurdu - Son Dakika
Japonya'da Yıldırım, Dönme Dolabı Durdurdu

26.11.2025 09:48
Japonya'da yıldırım düşüşüyle duran dönme dolapta 20 kişi, 9 saatlik kurtarma operasyonu ile kurtarıldı.

Japonya'da yıldırım düşmesi sonucu duran 123 metre yüksekliğindeki dev dönme dolapta mahsur kalan 20 kişi, 9 saat süren operasyonla kurtarıldı. Japonya'nın Osaka eyaletinde etkili olan olumsuz hava şartları, Suita şehrindeki bir alışveriş merkezinde yer alan dönme dolapta korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Ülkenin en yüksek dönme dolabı olarak bilinen 123 metre yüksekliğindeki "Osaka Wheel" adlı dönme dolapta yıldırım düşmesi sonucu elektrik kesintisi meydana geldi.

Japonya'da yıldırım düşmesi sonucu dönme dolapta mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı

OLAYDA YARALANAN OLMADI

Bu sırada dönme dolapta bulunan 20 kişi kabinlerde mahsur kalırken, olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Mahsur kalan kişilerin bazılarını dönme dolabın kabinlerini manuel olarak döndürerek kurtaran itfaiye ekipleri, bazı yolcuları ise itfaiye merdiveni kullanarak tahliye etti. Kurtarma çalışmalarının yaklaşık 9 saat süren çabanın ardından 02.40 sıralarında tamamlandığı açıklanırken, olayda herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Ulaşım, Tokyo, Son Dakika

