JASAT ekipleri hırsızlık şüphelisi 5 kişiyi yakaladı - Son Dakika
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JASAT ekipleri hırsızlık şüphelisi 5 kişiyi yakaladı

14.04.2022 00:59
JASAT ekipleri hırsızlık şüphelisi 5 kişiyi yakaladı

İzmir'in Kınık ve Karaburun ilçelerinde hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen 5 şüpheli, jandarma dedektifleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

İzmir'in Kınık ve Karaburun ilçelerinde hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen 5 şüpheli, jandarma dedektifleri tarafından kıskıvrak yakalandı. 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordine ve talimatları doğrultusunda hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmalar yürüttü. Çalışmalar dahilinde, Kınık ilçesi Cumali Mahallesi'nde, su hatlarından, 11 Nisan tarihinde 17 adet hidrant, ayrim ve vantuz kapağının çalınmasıyla ilgili ekipler, olayı gerçekleştiren şüphelilerin B.P., A.P. ve F.S. olduğunu belirledi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler, Kınık Yeni Sanayi bölgesinde çaldıkları ve piyasa değeri 76 bin lira olan malzemeleri hurdacıya satmaya çalıştıkları esnada yakalanarak gözaltına alındı.

JASAT ekipleri, Karaburun ilçesi Mordoğan Mahallesi'nde İZSU ya ait su deposundan, 11 Nisan tarihinde toplam piyasa değeri 5 bin olan 4 adet fizyon T isimli malzemenin çalınmasıyla ilgili çalışma gerçekleştirdi. Malzemelerin çalınması esnasında çalışanların 2 şüpheliyi gördüğü ve çalışanların görmesi üzerine 2 şüpheli şahsın malzemeleri yol kenarına atarak kaçtıkları ihbarı üzerine ekipler çalışmaları yoğunlaştırdı. Jandarma ekiplerince yapılan titiz araştırma ve takip sonucunda, olayı gerçekleştiren şüphelilerin H.L. ve H.A. isimli şahıslar olduğu tespit edilirken şüpheliler eş zamanlı operasyonla ikamet adreslerinde gözaltına alındı.

3'ü tutuklandı

Jandarma ekipleri tarafından Kınık ilçesindeki hırsızlık olayına karıştığı belirlenen B.P., A.P. ve F.S. işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Karaburun ilçesindeki hırsızlık olayına karıştığı belirlenen H.L. ve H.A.'nın jandarmadaki işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

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Karaburun, Jandarma, İzmir, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa JASAT ekipleri hırsızlık şüphelisi 5 kişiyi yakaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: JASAT ekipleri hırsızlık şüphelisi 5 kişiyi yakaladı - Son Dakika
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