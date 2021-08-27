Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Japan Credit Rating (JCR) Eurasia, ÜNLÜ&Co'nun (ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş.) uzun vadeli ulusal kredi derecelendirme notu "AA", görünümü "durağan" olarak açıkladı.

ÜNLÜ&Co'dan yapılan açıklamaya göre, JCR Eurosia, ÜNLÜ&Co'nun uzun vadeli uluslararası yabancı para kredi derecelendirme notunu "BB", görünümünü "durağan" olarak belirledi.

Halka arz sürecini haziran ayında tamamlayan ÜNLÜ&Co, JCR tarafından yayınlanan rapora göre, güçlü likitidite profili, hisse senedi ihraç primleri ile desteklenen güçlü öz kaynak yapısının yanı sıra yüksek aktif kalitesi ve saygın ortaklık yapısı ile dikkati çekiyor. Finansal hizmetler sektöründeki geniş tecrübesi ve farklılaştırılmış işkolları ile yerli ve yabancı, bireysel ve kurumsal yatırımcılarıyla köklü ilişkiler kuran ÜNLÜ&Co, halka arzı takiben kurumsal yönetim ilkelerine uyum seviyesinin artırılması yönünde de önemli çalışmalara imza attı.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen ÜNLÜ&Co Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mahmut Ünlü, bağımsız finansal danışmanlık şirketi olarak 25 yıl önce başladıkları faaliyetlerini, bu yıl gerçekleştirdikleri halka arzla bir adım daha öteye taşıdıklarının altını çizdi.

Çeşitlendirilmiş iş kolları ve alanında uzman ve tecrübeli ekipleri ile müşterilere uluslararası standartlarda hizmet vermeye devam ettiklerini belirten Ünlü, şunları kaydetti:

"Kurumsal yönetim ilkelerine uyum çalışmalarımıza hız verdiğimiz halka arz sonrası dönemde ÜNLÜ&Co olarak ilk kredi derecelendirme notumuzun JCR tarafından AA olarak belirlenmesi, kökleri sağlam, uluslararası piyasalarda adından söz ettiren bir yapı kurma amacımız çerçevesinde doğru yolda olduğumuzu teyit etti. 100 yıl sonra da varlığını sürdürecek, başarılı ve girişimci ruhunu koruyan bir yatırım bankacılığı grubu oluşturma hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz."