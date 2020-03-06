Jeep'ten marta özel indirim kampanyası

Jeep, martta Compass ve Renegade modellerine özel anahtar teslimde 15 bin liralık nakit indirimi sunuyor.

Jeep'in açıklamasına göre, Jeep Renegade'in Longitude donanım seviyesinde 16 inç alüminyum jantlar, sis lambaları, Cruise Kontrol, 5 inç UConnect dokunmatik ekran, arka park sensörü, trafik işareti tanıma gibi güvenlik ve konfor özellikleri öne çıkıyor.

Modelin Limited versiyonlarında ise yeni LED far grubu, Apple CarPlay destekli Uconnect 7.0 Bilgi Eğlence Sistemi, önden çarpma uyarı sistemi, şerit değiştirme ikazı, park yardım sistemi, akıllı hız asistanı gibi özellikler bulunuyor.



Jeep'in özgün tasarımını teknolojiyle birleştiren Compass Limited modelleri, Apple CarPlay Destekli 8.4 UConnect Multimedya Sistemi, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, park yardım sistemi, geri görüş kamerası, elektrikli bagaj kapağı gibi teknolojik özellikler ve 18 inç alaşımlı jantlarıyla satışa sunuluyor.