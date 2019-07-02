Son Dakika Haberleri: Jimmy Durmaz, 3 yıllığına Galatasaray'da
Son Dakika Güncel Haber

Jimmy Durmaz, 3 yıllığına Galatasaray'da

1 saat önce

Galatasaray, Jimmy Durmaz ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Jimmy Durmaz, 3 yıllığına Galatasaray'da, System.String[]
Galatasaray, Jimmy Durmaz ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Galatasaray'dan konuya ilişkin KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcu Jakup Jimmy Durmaz ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır. 2019-2020 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti 2020-2021 sezonu için net 7.000.000 sabit transfer ücreti 2021-2022 sezonu için net 8.000.000 TL sabit transfer ücreti"
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 07:15 Kaynak: İHA
kamuyu aydınlatma platformu, jimmy durmaz, galatasaray, futbolcu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray'ın yeni transferi Şener Özbayraklı'dan ilk sözler! Jimmy Durmaz: Fatih Terim, Türkiye'nin en büyük teknik direktörü ABD ve Rusya'da olağandışı hareketlilik! Acil toplantı çağrısı yapıldı Yeni parti kuracağı iddia edilen Ali Babacan hakkında FETÖ'ye yardımdan suç duyurusu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 20:33:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jimmy Durmaz, 3 yıllığına Galatasaray'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]