Jimmy Durmaz, 3 yıllığına Galatasaray'da
1 saat önce
Galatasaray, Jimmy Durmaz ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Galatasaray
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 07:15 Kaynak: İHA
, Jimmy Durmaz
ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu
'na (KAP) bildirdi. Galatasaray'dan konuya ilişkin KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcu Jakup Jimmy Durmaz
ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır. 2019-2020 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti 2020-2021 sezonu için net 7.000.000 sabit transfer ücreti 2021-2022 sezonu için net 8.000.000 TL sabit transfer ücreti"
(İHA)
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