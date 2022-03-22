Johannes Brahms, İDSO DenizBank Konserleri'nde anılacak - Son Dakika

İDSO DenizBank Konserleri kapsamında düzenlenecek "Johannes Brahms 125. Ölüm Yıl Dönümü Anma Akşamı"nda, bestecinin sevilen eserlerinden bir seçki müzikseverlerin beğenisine sunulacak.
İDSO'dan yapılan açıklamaya göre konser, 25 Mart'ta 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
İsrailli besteci ve şef Lior Shambadal'ın yöneteceği orkestra, besteci, orkestra şefi ve piyanist Johannes Brahms'ın eserlerini yorumlayacak.
Brahms'ın popüler eserlerinden "Haydn Teması Üzerine Varyasyonlar" ile 14 yılda tamamladığı ilk senfonisi "Senfoni No: 1", konser repertuvarında yer alacak.
Kaynak: AA
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