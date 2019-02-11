Judo Paris Grand Slam Turnuvası Çekişmeli Maçlarla Sona Erdi
39 dakika önce
Judo Paris Grand Slam Turnuvası ikinci ve son gününde çekişmeli maçlara sahne oldu.
Judo Paris
Grand Slam Turnuvası ikinci ve son gününde çekişmeli maçlara sahne oldu. Güney Kore
iki altın madalya kazanırken judokalar performansları ile nefes kesti.
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 03:04
Paris'te Kadınların İmam Olacağı Cami Açılacak
ABD'de Geyikleri Zombilere Dönüştüren Ölümcül Bir Hastalık Ortaya Çıktı
5 Erkekle Birlikte Olan Kadının Yaşadıkları Kan Dondurdu
ABD'de Görüşmeler Tıkandı, Hükümet Tekrar Kapanabilir