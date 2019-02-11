Son Dakika Haberleri: Judo Paris Grand Slam Turnuvası Çekişmeli Maçlarla Sona Erdi

Judo Paris Grand Slam Turnuvası Çekişmeli Maçlarla Sona Erdi

39 dakika önce

Judo Paris Grand Slam Turnuvası ikinci ve son gününde çekişmeli maçlara sahne oldu.

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Judo Paris Grand Slam Turnuvası ikinci ve son gününde çekişmeli maçlara sahne oldu. Güney Kore iki altın madalya kazanırken judokalar performansları ile nefes kesti.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 03:04 

Güney Kore, Paris, Dünya
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