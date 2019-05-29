Justine Schofield tropikal lezzetleriyle 24Kicthen'da

Gündelik ve kolay hazırlanan lezzetleriyle ekranların en sevilen isimlerinden olan Avustralyalı şef, yazar ve televizyon sunucusu Justine Schofield, gastronomik harikalar, tropik sahiller ve büyüleyici doğal güzellikleri keşfetmek için Yeni Kaledonya adasına gidiyor.

Yeni Kaledonya'nın yerel, tropikal ve Fransız tarzlarını bir araya getiren lezzetlerini deneyen Justine, aldığı bu ilhamla yepyeni tarifler hazırlıyor.