Justine Schofield tropikal lezzetleriyle 24Kicthen'da
1 saat önce
Ünlü şef Justine Schofield'in Yeni Kaledonya adasının lezzetlerini keşfettiği ve yeni tarifler hazırladığı "Tropikal Gurme: Yeni Kaledonya", 30 Mayıs'tan itibaren her Perşembe saat 11.00'de 24Kicthen'da.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 09:22 Kaynak: Bültenler
Gündelik ve kolay hazırlanan lezzetleriyle ekranların en sevilen isimlerinden olan Avustralyalı şef, yazar ve televizyon sunucusu Justine Schofield, gastronomik harikalar, tropik sahiller ve büyüleyici doğal güzellikleri keşfetmek için Yeni Kaledonya adasına gidiyor.
Yeni Kaledonya'nın yerel, tropikal ve Fransız tarzlarını bir araya getiren lezzetlerini deneyen Justine, aldığı bu ilhamla yepyeni tarifler hazırlıyor.
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