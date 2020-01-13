Juventus, Roma'yı deplasmanda yendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Juventus, Roma'yı deplasmanda yendi - Son Dakika Spor

Juventus, Roma'yı deplasmanda yendi

1 saat önce

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 19. haftasındaki önemli müsabakada Juventus, Roma'yı deplasmanda 2-1 yenerek lig liderliğine yükseldi.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 19. haftasındaki önemli müsabakada Juventus, Roma'yı deplasmanda 2-1 yenerek lig liderliğine yükseldi.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve 60 bin 513 futbolseverin izlediği müsabakayı hakem Marco Guida yönetti.

Karşılaşmaya konuk ekip hızlı başlarken henüz 3. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta arka direkte müsait durumdaki Merih Demiral, son dokunuşu yaparak topu ağlarla buluşturdu: 1-0. Bu, aynı zamanda milli futbolcu Demiral'ın Juventus formasıyla attığı ilk gol oldu.

Maçın 9. dakikasında Romalı Jordan Veretout'un Paulo Dybala'yı ceza sahası içinde düşürmesine hakem Guida penaltı kararı verdi. Cristiano Ronaldo, 10. dakikada penaltı atışını gole çevirerek farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

16. dakikada Juventus atağında, yükseldiği hava topu sırasında yere kötü şekilde düşen Merih Demiral, sakatlık geçirdi. Maça devam etmek isteyen Demiral'ı Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri oyundan alarak Matthijs de Ligt'i oyuna soktu.

Roma'da sakatlanan Nicolo Zaniolo'nun yerine 35. dakikada milli futbolcu Cengiz Ünder, oyuna dahil oldu.

İlk yarıda başka gol olmayınca Juventus, soyunma odasına 2-0 üstün girdi.

Maçın ikinci yarısına Roma daha atak başladı.

65. dakikada Cengiz Ünder'in kafa vuruşunda topu kale çizgisinden çıkaran Alex Sandro'nun elle müdahale ettiği VAR kararıyla tespit edildi ve hakem Guida, bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Diego Perotti, 67. dakikada farkı 1'e indirdi: 2-1.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince Juventus, Roma'yı 2-1 yendi. Bu sonuçla puanını 48'e yükselten siyah-beyazlı takım, dün puan kaybeden Inter'den liderlik koltuğunu devraldı. Juventus, Roma'yı yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Roma ise ligde sahasında oynadığı son iki maçtan da yenilgiyle ayrıldı ve bu sezonki 4. yenilgisini alarak 35 puanla 5. sırada yer buldu.

Diğer yandan, Roma kadrosundaki bir diğer milli futbolcu Mert Çetin, yedek kulübesinde olmasına rağmen bu maçta görev almadı.

Bu arada, karşılaşmayı Fransa'nın Lille takımında forma giyen ancak sakatlığı sebebiyle Roma'da tedavi gören milli oyuncu Yusuf Yazıcı da tribünden takip etti.

Juventus, Roma'yı deplasmanda yendi

Juventus, Roma, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:04 Kaynak: AA
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