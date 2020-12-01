Kaçak kazı yapan definecilere suçüstü; bin adet sikke ele geçirildi, 2 gözaltı - Son Dakika

Kaçak kazı yapan definecilere suçüstü; bin adet sikke ele geçirildi, 2 gözaltı
01.12.2020 19:19
BİTLİS'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Mezarlığı bölgesine, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli 1000 adet tarihi eser ile birlikte suçüstü yakalandı.
BİTLİS'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Mezarlığı bölgesine, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli 1000 adet tarihi eser ile birlikte suçüstü yakalandı. Şüpheliler R.İ. ve E.İ. gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ahlat ilçesindeki tarihi Selçuklu Mezarlığı bölgesinde 2 kişinin kaçak kazı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, R.İ. ve E.İ.'yi 900 bronz sikke, 57 bronz yüzük ve 43 tarihi obje olmak üzere 1000 tarihi eser ile birlikte suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan R.İ. ve E.İ. Jandarma Karakoluna götürülürken, ele geçirilen tarihi eserler ise Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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