Kaçak ocakta ölen işçi babasıyla aynı kaderi paylaşmış - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaçak ocakta ölen işçi babasıyla aynı kaderi paylaşmış - Son Dakika

Kaçak ocakta ölen işçi babasıyla aynı kaderi paylaşmış

14 dakika önce

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, 80 gün önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak çalıştırılan kömür ocağında, Murat Ovaz (41) ile birlikte göçük altında kalarak hayatını kaybeden Sebahattin Kalaycıoğlu'nun (47) babası Cemil Kalaycıoğlu'nun da 20 yıl önce kaçak ocakta yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Kaçak ocakta ölen işçi babasıyla aynı kaderi paylaşmış, System.String[]

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, 80 gün önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak çalıştırılan kömür ocağında, Murat Ovaz (41) ile birlikte göçük altında kalarak hayatını kaybeden Sebahattin Kalaycıoğlu'nun (47) babası Cemil Kalaycıoğlu'nun da 20 yıl önce kaçak ocakta yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Kilimli ilçesi Bölüm Mahallesi'nde, geçen yıl 12 Kasım günü mühürlenen ancak kaçak olarak çalıştırılmaya devam edilen kömür ocağında, önceki gece saat 23.30 sıralarında göçük meydana geldi. Sebahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz adlı işçiler göçük altında kaldı. TTK kurtarma ekipleri tarafından yürütülen çalışma ile olaydan 20 saat sonra Kalaycıoğlu'nun, 25 saat sonra da Ovaz'ın cansız bedenlerine ulaşıldı.

CENAZE NAMAZLARI BİRLİKTE KILINDI

Cenazeleri bugün aileleri tarafından teslim alınan 2 işçi için Kilimli Ulu Cami'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil ile acılı ailelerin katıldığı cenazede, babasının ölümüyle yıkılan Keremcan Kalaycıoğlu, taziyeleri kabul etti. Sebahattin Kalaycıoğlu, Kilimli ilçesinde toprağa verilirken, Murat Ovaz'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Yortan beldesine gönderildi.

BABASIYLA AYNI KADERİ PAYLAŞMIŞ

Sebahattin Kalaycıoğlu'nun (47) babası Cemil Kalaycıoğlu'nun da 20 yıl önce kaçak ocakta meydana gelen göçükte yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

OCAK SAHİBİNİN SORGUSU SÜRÜYOR

Olayın ardından gözaltına alınan ocak sahibi O.A.'nın emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi. Kaçak ocak ise tutanak tutularak, mühürlendi.


Zonguldak, Kilimli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 02:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Vali, Zonguldak'taki maden faciasındaki son durumu anlattı: Allah bize de biraz daha akıl fikir versin
Son dakika: Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte mahsur kalan 2 işçinin cesedine ulaşıldı Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Şu ana kadar Türkiye'de koronavirüs tanısı alan hasta olmadı Türk bayrağı yırtan Yunan vekile Azerbaycan'dan tepki: O parmakları kırarız

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 15:05:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaçak ocakta ölen işçi babasıyla aynı kaderi paylaşmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]