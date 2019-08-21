Son Dakika Haberleri: Kaçak seyyar köftecilere izin yok
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Kaçak seyyar köftecilere izin yok

1 saat önce

Şehrin muhtelif yerlerinde kaçak olarak seyyar araçlar ile köfte satışı yapanlara yönelik şikayetler alan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kent genelinde denetimlerini arttırdı.

Kaçak seyyar köftecilere izin yok, System.String[]

Özellikle Gaziantep Üniversitesi bölgesinde hijyen olmayan koşullarda ve açık alanda köfte satışı yapan seyyar araçlara yönelik denetimler gerçekleştiren zabıta ekipleri, bu denetimlerde 15 araç denetledi. 7 aracı usullere uygun olmadığını tespit eden zabıta ekipleri araçları satıştan kaldırdı.

Vatandaşın sağlığını korumak ve görüntü kirliliğini önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Zabıta Daire Başkan Vekili Cafer Yılmaz, "Ekiplerimiz sürekli sahada çalışıyor. Bize gelen şikayet ve talepler doğrultusunda hareket ediyoruz. Bayramdan önce özellike üniversite bölgesinde yoğun şikayetler vardı. Ekiplerimiz bu doğrultuda çalışarak gerekli çalışmaları yaptılar. Halkımızın sağlığı yönünde çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, zabıta olarak kentin diğer alanlarında da denetim ve kontrollerin devam ettiğini kaydetti.

Gaziantep Üniversitesi, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:02 Kaynak: Bültenler
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