Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı
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Kadıköy'de bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı

1 saat önce

KADIKÖY'de bir kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kadıköy'de bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı, System.String[]
KADIKÖY'de bir kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Caferağa Mahallesi Serasker Caddesi üzerinde meydana gelen silahlı kavgada Serdar V'nin yaralanması olayına ilişkin çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti. Polis, 16 Eylül'de Rasimpaşa Mahallesi Rıhtım Caddesi üzerinde şüpheli Serhat D'yi (25) yakaladı. Şüphelinin yapılan üst aramasında olayda kullandığı tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.


Emniyet Müdürlüğü, Serasker Caddesi, Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 02:02 Kaynak: DHA
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