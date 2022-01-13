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Metrodaki bıçaklı saldırgana 18 yıl hapis talebi - Son Dakika

Metrodaki bıçaklı saldırgana 18 yıl hapis talebi

13.01.2022 00:58
Metrodaki bıçaklı saldırgana 18 yıl hapis talebi

Kadıköy metrosunda tartıştığı kadın ile annesine bıçak çekerek tehdit ve hakaretler savuran Emrah Yılmaz hakkında 5 ayrı suçtan 18 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.

Kadıköy metrosunda tartıştığı kadın ile annesine bıçak çekerek tehdit ve hakaretler savuran Emrah Yılmaz hakkında 5 ayrı suçtan 18 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi. İddianamede, şüphelinin elinde bulunan bıçağı hem müştekilere hem de trenin içerisindeki yolculara karşı rastgele savurarak "hepinizi doğrarım" şeklinde söylemlerde bulunduğu anlatıldı.

Kadıköy-Tavşantepe seferi yapan metroda 24 Kasım 2021 tarihinde tartıştığı Senanur Damgacı ve annesi Nilgün Mihdiye Damgacı'ya bıçak çekerek, tehdit ve hakaretler savurduğu gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Emrah Yılmaz(32) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Emrah Yılmaz'ın olay tarihinde Ataşehir'e gitmek amacıyla Huzurevi durağından Kadıköy-Tavşantepe güzergahında işleyen metroya bindiği, metroya bindiğinde üzerinde bir adet bıçak bulunduğu, metroda yolcu olarak bulunan mağdur Azize Nur K.'nın yüzünde bulunan maskesini bir cilt hastalığından dolayı burnunun altına indirdiği, bunun üzerine şüpheli Emrah Yılmaz'ın mağdur Azize Nur K.'yı maskesini yüzüne çekmesi konusunda uyardığı anlatıldı. Azize Nur K.'nın cildinde rahatsızlık olduğunu ve dolayısıyla maskeyi çekemediğini söylemesi üzerine şüpheli Yılmaz'ın Azize Nur K.'ya hakaret ettiği, bunun üzerine müştekiler Senanur Damgaci ve Nilgün Mihdiye Damgacı'nın olaya müdahil oldukları, Senanur Damgacı'nın şüpheliyi düzgün konuşması hususunda uyardığı belirtildi.

"Bıçağı rastgele savurarak 'hepinizi doğrarım' demiş"

İddianamede, Emrah Yılmaz'ın müşteki Senanur Damgacı'ya küfür ederek hakarette bulunduğu ve üzerine yürüdüğü, araya Nilgün Mihdiye Damgacı'nın girdiği, bunun üzerine şüphelinin müşteki Nilgün Mihdiye Damgacı'yı ittiği ve kadının yere düştüğü anlatıldı. Yere düşen kadının basit tıbbi müdahale ile giderilebilir şekilde yaralandığı aktarıldı. Şüpheli Emrah Yılmaz'ın üzerinde bulunan bıçağı çıkararak müştekilere hitaben sinkaflı küfütler ettiği, hakaret ve tehdit içerikli söylemlerde bulunduğu vurgulandı. Şüphelinin elinde bulunan bıçağı hem müştekilere karşı hem de trenin içerisinde diğer kişilere karşı rastgele savurmaya başladığı, "hepinizi doğrarım" şeklinde söylemlerde bulunduğu kaydedildi.

Yolcularla dolu vagonda elindeki bıçağı göstererek rastgele savurması eyleminin 'halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit' suçunu oluşturduğunun aktarıldığı iddianamede, şüphelinin ayrıca bıçağı müşteki Senanur Damgacı'nın yüzüne doğru savurarak silahla yaralamaya teşebbüs ettiği, bu durumun kamera kayıtlarında açıkça görüldüğü belirtildi.

18 yıl 3 ay hapis talebi

İddianamede, Emrah Yılmaz'ın "silahla kasten yaralamaya teşebbüs", "silahla kasten yaralama", "hakaret", "zincirleme şekilde silahla tehdit", "halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla silahla tehdit" suçlarından toplamda 6 yıl 7 aydan 18 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Şüphelinin şikayetine takipsizlik

Öte yandan, Emrah Yılmaz, Senanur Damgacı ve Nilgün Mihdiye Damgacı hakkında şikayetçi olmuştu. "Hakaret" ve "basit yaralama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında takipsizlik kararı verildi. - İSTANBUL

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Ataşehir, Hakaret, Kadıköy, Emrah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Metrodaki bıçaklı saldırgana 18 yıl hapis talebi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Metrodaki bıçaklı saldırgana 18 yıl hapis talebi - Son Dakika
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