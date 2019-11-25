Hayata Sarıl Derneği'nden Ayşe Tükrükçü, sokakta yaşayan insanların hayata yeniden tutunmalarını sağlamak amacıyla Hayata Sarıl Derneği'nce açılan lokantada, evsizlere sıcak yemeğin yanı sıra psikolojik destek de sunulduğunu anlattı.

Bir dönem sokakta yaşamak zorunda kalan Ayşe Tükrükçü, Trakya Üniversitesi IEEE Öğrenci Kulübü tarafından "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü" dolayısıyla Türkan Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Tükrükçü, 2017 yılında dernek olarak hizmete soktukları Hayata Sarıl Lokantası'ndaki "Askıda Yemek" uygulaması sayesinde bugüne kadar 55 binden fazla evsizin karnının doyduğunu söyledi.

Beyoğlu Kurabiye Sokak'ta bulunan lokantada, gündüz ücretli servis yapılırken akşam saatlerinde sokakta yaşayanlar ağırlandığını anlatan Tükrükçü, "Biz müşterilerimizden evsizler için direk para almıyoruz. Onun yerine 10 lira karşılığında 'Askıda Yemek' bırakmasını istiyoruz. Evsiz dostlarımı mahcup etmeden, onları toplumdan ayrıştırmadan herkesin yemek yediği yerde oturup karınlarını doyurmalarını istiyoruz. Bu aynı zamanda bir terapi de oluyor. Açıldığımız günden bu yana 55 binden fazla evsize yemek dağıtımı yapmışız. Bunu daha da artırmak istiyoruz." dedi.

Tükrükcü, sokakta yaşayan insanların hayata yeniden tutunmalarını sağlamak amacıyla Hayata Sarıl Derneği'nce açılan lokantada, evsizlere sıcak yemeğin yanı sıra psikolojik destek de sunuluyor.