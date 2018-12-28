Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplandı

Muğla
Valisi Esengül Civelek
başkanlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.
Valilik 75. Yıl Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz
, Baro Başkanı Cumhur Çoban, Vali Yardımcısı Fethi Özdemir
, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya
, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadın Politikaları Daire Başkanı Mustafa Çadırcı, ilgili kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
Civelek, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, toplumsal sorun olan kadına yönelik şiddetle mücadelede sorumluluğu bulunan tarafların işbirliği içerisinde değerli ve anlamlı çalışmalar yürüttüğünü söyledi.
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Kurulunda bu çalışmaların değerlendirildiğini vurgulayan Civelek, katkı sağlayan taraflara teşekkür etti.
Toplantıda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadın Politikaları Daire Başkanı Mustafa Çadırcı, Bakanlığın kadına yönelik şiddetle mücadele alanındaki çalışmaları hakkında sunum yaptı.
Sunumun ardından katılımcılar görüş ve önerilerini dile getirdi.