Kadınlar Basketbol Süper Ligi
1 saat önce
Salon: Metro EnerjiHakemler: İbrahim Altıntaş, Abdullah İlik, İzel Deniz PehlivanFenerbahçe: Plum 26, Hartley 9, Ayşe Cora 24, Tuğçe Canıtez 13, Verameyenka 8, Esra Ural Topuz 4, Özge Yavaş 1, Tilbe Şenyürek 4, Vaughn 11, Merve Arı 2Gündoğdu Adana Basketbol: Sanem Gamze Zeren 3, Marginean...
Salon: Metro Enerji
Hakemler: İbrahim Altıntaş
, Abdullah İlik, İzel
Deniz Pehlivan Fenerbahçe
: Plum 26, Hartley 9, Ayşe Cora
24, Tuğçe Canıtez
13, Verameyenka 8, Esra Ural Topuz 4, Özge Yavaş 1, Tilbe Şenyürek 4, Vaughn 11, Merve Arı
2 Gündoğdu Adana
Basketbol: Sanem Gamze Zeren 3, Marginean 22, Fatmanur Karakaş 7, Zeynep Öykü Kalbisağde 14, Boyd 15, Bahar Kocaoğlu, Bouthors, Sevgi Tonguç 4, Bensu Deniz Zereyak
1. Periyot: 30-11
Devre: 58-27
3. Periyot: 83-45
Beş faulle çıkan: 36.00 Sanem Gamze Zeren (Gündoğdu Adana Basketbol)
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Gündoğdu Adana Basketbol'u 102-65 yendi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 02:55 Kaynak: AA
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