Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

1 saat önce

Salon: Metro EnerjiHakemler: İbrahim Altıntaş, Abdullah İlik, İzel Deniz PehlivanFenerbahçe: Plum 26, Hartley 9, Ayşe Cora 24, Tuğçe Canıtez 13, Verameyenka 8, Esra Ural Topuz 4, Özge Yavaş 1, Tilbe Şenyürek 4, Vaughn 11, Merve Arı 2Gündoğdu Adana Basketbol: Sanem Gamze Zeren 3, Marginean...

Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]
Salon: Metro Enerji

Hakemler: İbrahim Altıntaş, Abdullah İlik, İzel Deniz Pehlivan

Fenerbahçe: Plum 26, Hartley 9, Ayşe Cora 24, Tuğçe Canıtez 13, Verameyenka 8, Esra Ural Topuz 4, Özge Yavaş 1, Tilbe Şenyürek 4, Vaughn 11, Merve Arı 2

Gündoğdu Adana Basketbol: Sanem Gamze Zeren 3, Marginean 22, Fatmanur Karakaş 7, Zeynep Öykü Kalbisağde 14, Boyd 15, Bahar Kocaoğlu, Bouthors, Sevgi Tonguç 4, Bensu Deniz Zereyak

1. Periyot: 30-11

Devre: 58-27

3. Periyot: 83-45

Beş faulle çıkan: 36.00 Sanem Gamze Zeren (Gündoğdu Adana Basketbol)

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Gündoğdu Adana Basketbol'u 102-65 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 02:55 Kaynak: AA

Adana, basketbol, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş, Akhisarspor'u Deplasmanda 3-1 Mağlup Etti Denizlispor, Gazişehir Gaziantep'i Deplasmanda 1-0 Yendi

Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe'yi 3-2 Mağlup Etti Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: Başka Takımlar Gibi Bileklik Satmadık
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 16:34:32. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]