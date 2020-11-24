'Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu Ödülü' Aksa Akrilik'in oldu - Son Dakika

'Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu Ödülü' Aksa Akrilik'in oldu

24.11.2020 11:26
'Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu Ödülü' Aksa Akrilik'in oldu, System.String[]

Bu yıl 8'incisi düzenlenen Kadın Direktörler Konferansı, 'kapsayıcı ve eşitlikçi bir gelecek' temasıyla perşembe günü yapıldı.

Bu yıl 8'incisi düzenlenen Kadın Direktörler Konferansı, 'kapsayıcı ve eşitlikçi bir gelecek' temasıyla perşembe günü yapıldı. Konferansta, Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) 100'e kayıtlı olan kurumları kapsayan 'Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulları Endeksi'nde bu yıl en yüksek puanı alan Aksa Akrilik, ödülün de sahibi oldu.

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından hayata geçirilen Bağımsız Kadın Direktörler Projesi kapsamında, 8'inci Kadın Direktörler Konferansı perşembe günü gerçekleşti. Bu yılın ana teması 'kapsayıcı ve eşitlikçi bir gelecek' olarak belirlenirken, etkinliğe çok sayıda uzman isim katıldı. Online olarak düzenlenen konferansta üniversitenin akademisyenleri tarafından geliştirilen Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) 100'e kayıtlı olan kurumları kapsayan 'Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulları Endeksi'nde bu yıl en yüksek puanı alan akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik, 'Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu Ödülü'ne layık görüldü. Aksa Akrilik adına ödülü, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Lale Develioğlu aldı. Aynı zamanda Yüzde 30 Kulübü üyesi olan Aksa Akrilik'in 9 kişilik yönetim kurulunda Nilüfer Dinçkök Çiftçi, Alize Dinçkök, İlknur Gül Uralcan ve Lale Develioğlu bulunuyor.

"KADINLAR, YÖNETİM KURULUNDA KARAR KALİTESİNİ ARTIRIYOR"

Ödüle ilişkin konuşan Lale Develioğlu, iş hayatında kadın görünürlüğünün önemini vurguladı. Gelişmiş toplumlarda kadınların daha etkin rollere sahip olduğunu hatırlatan Develioğlu, şunları söyledi:

"Kadınların hayata katılımlarının artması, toplumsal kalkınma ve refah seviyesini de olumlu etkiliyor. Bilimsel araştırmalara göre, en az yüzde 30 oranında kadınların bulunduğu yönetim kurullarında alınan kararların kalitesi niteliksel olarak gelişme sağlıyor. Bu anlayış doğrultusunda, her alanda kadın görünürlüğünün artırılması ve toplumsal cinsiyet eşitliği dengesinin kurulabilmesi amacıyla Aksa Akrilik olarak kadın çalışanlara desteğimizi sürdürüyoruz."

1971 yılından beri Yalova'da faaliyet gösteren Aksa Akrilik, bin 200'den fazla çalışanı, yıllık 330 bin ton üretim kapasitesi ve 502 bin metrekarelik alana yayılan üretim alanıyla dünyadaki en büyük, Türkiye'deki tek akrilik elyaf üreticisi konumunda.


'Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu Ödülü' Aksa Akrilik'in oldu

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 'Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu Ödülü' Aksa Akrilik'in oldu - Son Dakika Ekonomi


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