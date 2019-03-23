Kadir Has Ortaokulu Z-Kütüphane ve Robotik Kodlama Atölyesi Açılışı Yapıldı

Kadir Has Ortaokulu'nda Z-kütüphanem ve Robotik Kodlama Atölyesi İl Milli Eğitim Müdürü açılış törenine İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci'nin katılımı ile yapıldı.

Kadir Has Ortaokulu'nda Z-kütüphanem ve Robotik Kodlama Atölyesi İl Milli Eğitim Müdürü açılış törenine İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci'nin katılımı ile yapıldı.



Açılış töreninde konuşan Okul Müdürü Erdem Sarıaslan; "Sürekli artan toplumsal değişikliklere yanıt vermek; öğrencilerin bilgi, kültür ve eğlenme gereksinimleri karşılamak amacıyla, yeni ve modern bir tasarım anlayışı ile okulumuza kazandırmış olduğumuz, Z-kütüphane ve robotik kodlama atölyesinin açılışını, siz eğitime gönül vermişlerle beraber gerçekleştirmenin mutluluğunu paylaşmak için toplanmış bulunuyoruz. Z-Kütüphanede; internet hizmetli, dijital kitap içerikleri ve zengin kitap birikimi ile öğrencilerimiz okumanın tadına varacak, bilgiyi keşfetmenin heyecanını yaşayacaktır. Ders çalışmak ve araştırma yapmak öğrencilerimiz için daha eğlenceli ve verimli hale gelecektir. Robotik Kodlama Atölyesi ile de hedefimiz; öğrencilerimizin teknolojiyle tüketen değil, üreten bireyler olmasını sağlamaktır. Burada öğrencilerimizin bilimin ışığıyla yeni şeyler üretmenin hazzını yaşayacaktır. Ayrıca uzun vadede yerli ve milli teknolojik yeniliklere imza atan bireyler yetiştirmek temel ilkemiz olacaktır" dedi. Sarıaslan ayrıca okulda yürütülecek eğitim faaliyetlerinin kente ve ülkeye katkı sağlaması temennisinde bulundu.



Açılış törenine İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci'nin yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk ve davetliler katıldı. - KAYSERİ

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