Kadir Şeker'in babası oğlunun beraat etmesi gerektiğini söyleyerek isyan etti: Bir kadının çığlığına gitti - Son Dakika
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Kadir Şeker'in babası oğlunun beraat etmesi gerektiğini söyleyerek isyan etti: Bir kadının çığlığına gitti

05.07.2022 21:03

Konya'da, sevgilisine şiddet uyguladığı Özgür Duran'a engel olmak isterken, Duran'ı öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan ve bu karar Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker'in bugün çıktığı mahkemede tutukluluğuna devam kararı verildi. Şeker'in babası Cengiz Şeker, oğlunun beraat etmesi gerektiğini belirterek tepki gösterdi.

Konya'da, sevgilisini darp ettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası verilen ve cezasının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden hakim karşısına çıkan Kadir Şeker'in tutukluluğunun devam etmesine karar verilirken, cezası da 10 yıl 10 aya düşürüldü.

"KADİR'İN OLAYI MEŞRU MÜDAFAADIR"

Duruşma sonunda açıklama yapan Kadir Şeker'in babası Cengiz Şeker, oğlunun meşru müdafaa yaptığına inandığını belirterek, "Meşru müdafaanın aşımıdır aslında Kadir'in durumu ama maalesef ne hikmetse olay kasten adam öldürmeye çevrilmiştir. Kadir bunu asla yapmamıştır. O olaydaki deliller de bunu gösteriyor. Biz bu kararı asla kabul etmiyoruz. Kadir'in beraat etmesi gerekirdi. Kadir'in olayı meşru müdafaadır." dedi.

"BU HAKSIZ BİR KARAR, KABUL ETMİYORUZ"

Kadir Şeker'in kimseye saldırmadığını söyleyen baba Cengiz Şeker, "Sadece orada bir kadının ağlama sesine gitmiştir ama maalesef tebelleş olmuştur, adamın elinden kurtulamamıştır, kendini savunmak zorunda kalmıştır. Neticede olay kasten adam öldürmeye çevrilmiştir. Bu haksız bir karar. Biz bunu kabul etmiyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Kadir şeker, Yargıtay, Konya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadir Şeker'in babası oğlunun beraat etmesi gerektiğini söyleyerek isyan etti: Bir kadının çığlığına gitti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadir Şeker'in babası oğlunun beraat etmesi gerektiğini söyleyerek isyan etti: Bir kadının çığlığına gitti - Son Dakika
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