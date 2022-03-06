Kadirli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı kutlandı - Son Dakika
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Kadirli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı kutlandı

06.03.2022 15:53
Kadirli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı kutlandı

Kadirli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kadirli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kamil Kara Bulvarı'ndaki yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, halk koşusu ve akrobasi gösterisi düzenlendi.

Gösterilerin yanı sıra 42 ilden 200 sporcunun katılımıyla kadınlar ve erkekler kategorilerinde ulusal halk koşusu yapıldı.

Erkeklerde 10 kilometrelik parkuru, Ramazan Özdemir birinci, Ömer Amaçtan ikinci, Ramazan Baştuğ üçüncü tamamladı.

Kadınlar 5 kilometrelik parkur yarışında ise Bahar Atalay birincilik, Nuran Satılmış ikincilik, Sabriye Güzelyurt üçüncülük elde etti.

Halk koşusunun ardından milli motosikletçi Birkan Polat, akrobasi gösterisi sundu.

Bazı vatandaşlar, Polat'ın akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

Kadirli Kaymakamı Vehbi Bakır ve Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan da gösteriyi izledi.

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Kamil Kara Bulvarı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadirli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı kutlandı - Son Dakika


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