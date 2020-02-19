KAFASINA BETON PARÇASI DÜŞTÜ, ÖLÜMDEN DÖNDÜ - Son Dakika
Son Dakika Güncel KAFASINA BETON PARÇASI DÜŞTÜ, ÖLÜMDEN DÖNDÜ - Son Dakika

KAFASINA BETON PARÇASI DÜŞTÜ, ÖLÜMDEN DÖNDÜ

6 saat önce

SULTANGAZİ'de başına apartmanın 3. katından kopan beton parçası düşen Yusuf Yılmaz yaralandı.

KAFASINA BETON PARÇASI DÜŞTÜ, ÖLÜMDEN DÖNDÜ, System.String[]

SULTANGAZİ'de başına apartmanın 3. katından kopan beton parçası düşen Yusuf Yılmaz yaralandı. Kanlar içerisinde yere yığılan Yılmaz baygınlık geçirdi. Hastaneye kaldırılan Yılmaz, başına gelenleri burada öğrendi.

BETON PARÇASI KAFASINA DÜŞTÜ

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Sultangazi'de meydana geldi. İsmetpaşa Mahallesi'nde bir sokağa aracını park eden Yusuf Yılmaz (38), aracından indi. Yılmaz, aracının arka koltuğunda bulunan cihazı almak için, arka kapıya doğu yöneldi. Bu sırada bir apartmanın 3. katında bulunan dairenin balkonundan beton parçası koptu. Beton parçası Yılmaz'ın kafasına düştü. Kanlar içerisinde yere yığılan Yılmaz, bayıldı. Yılmaz, olayı görenler tarafından olay yerine çağrılan ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastane gözlerini açan Yusuf Yılmaz, başına gelenleri de burada öğrendi. Yılmaz'ın kafasına 12 dikişi atıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan Yılmaz, tedavisinin ardından taburcu edildi.

"GEREKİRSE BARET TAKIP GEZECEĞİZ"

Yaşadıklarını anlatan Yusuf Yılmaz, "Aracımı sokağa park ettim. Aracın arka koltuğundan bir cihaz alacaktım. Gerisini hatırlamıyorum. O anda kopup, kafama düşmüş. Baygınlık geçirmişim. Sağ olsun komşular ambulansı aramışlar. Hastanede açtık gözümüzü. Canımızı zor kurtardık. Hastanede ayıldım. Ne olduğunu, ne bittiğini hastanede öğrendim. Hastanede büyük bir acı hissediyordum. Kafamda 11-12 tane dikiş var. Gözümü açtığım için Allah'a şükrettim. Yolda yürüsen ayrı bir dert, kaldırım ayrı bir dert. Bundan sonra daha çok dikkat edeceğiz. Gerekirse baret takıp gezeceğiz. Bu beklenmedik bir şey. Hasarlı binalarla ilgili ne yapılabilir ki. Buna karşı kendinizi nasıl koruyacaksınız. veya kimi şikayet edeceğiz. Kaldırımda kafamıza taş düştü" dedi.

"YERDE YATIYORDU"

Mahalle sakinlerinden Mustafa Şeker, "Ben geldiğimde yerde yatıyordu. Kafası kanıyordu. Kafasını tutmuşlardı. Sonra ambulansı aradık. Müdahale ettiler, götürdüler. Balkondan beton parçası düşmüş. Devamı da düşebilir. Kabarmış vaziyette. Belediye buna bir an önce el atması lazım" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Olayın yaşandığı binadan görüntüler

-Beton parçası kopan kattan görüntüler

-Yerdeki beton parçalarından görüntüler

-Kafasına beton parçası düşen Yılmaz'dan görüntüler

-Yusuf Yılmaz röportaj

-Mahalle sakini Mustafa Şeker röportaj


İsmetpaşa Mahallesi, Mustafa Şeker, Yusuf Yılmaz, Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 09:35 Kaynak: DHA
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