KAĞITHANE'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI - Son Dakika
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KAĞITHANE'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI

26.04.2022 14:15
KAĞITHANE'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI

KAĞITHANE'de park halindeki otomobil alev alev yandı.

KAĞITHANE'de park halindeki otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü araç kullanılmaz hale geldi.

Olay, Gürsel Mahallesi Akmer Sokak üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Park halindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yanan otomobil kendi kendine hareket ederek kaldırıma çarptı. Alevlerin büyümesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yanan araçtan geriye iskelet kaldı. Mahalle sakini Halil Gökçimen "Biz sokağa girdiğimiz de araç yanıyordu. Kendi kendine bu tarafa doğru ilerledi. İtfaiye ekipleri gelip yanan aracı söndürdü. Yanında bulunan bir aracı da arkadaşlar kurtardı. Araç kendi kendine yandı. İçinde kimse yoktu" dedi.

- İstanbul

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Kaynak: DHA

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