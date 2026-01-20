Kağıthane'de Silahlı Saldırı: 6 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Kağıthane'de Silahlı Saldırı: 6 Şüpheli Tutuklandı

20.01.2026 21:17
Kağıthane'de park halindeki araçta öldürülen Burak Tunçel'in davasında 6 şüpheli tutuklandı.

Kağıthane'de bir kişinin park halindeki aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 2'si 18 yaşından küçük 6 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 15 Ocak'ta Hamidiye Mahallesi Fazilet Caddesi'nde Burak Tunçel'in (26) park halindeki aracında beklerken, yanında duran başka bir otomobilden uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda gözaltına alınan ve suç örgütü üyesi oldukları değerlendirilen 2'si 18 yaşından küçük 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, çevik kuvvet polisleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 2'si 18 yaşından küçük 6 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Zanlılardan 5'i ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Hakimlik, talep doğrultusunda 6 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Olay

Hamidiye Mahallesi Fazilet Caddesi'nde Burak Tunçel (26), park halindeki 34 HUB 246 plakalı aracında beklerken, yanına duran başka bir otomobilden uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu yaralanmıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, Tunçel, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Soruşturma kapsamında söz konusu olayda şüphelilerle birlikte hareket ettikleri tespit edilen 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, soruşturma kapsamında 8 şüpheli daha gözaltına alınmış, şüpheli sayısı 11'e yükselmişti.

Şüphelilerin yaklaşık 9 saat Burak Tunçel'i bekledikleri, saldırı sırasında kullandıkları otomobili de kaçarken Eyüpsultan'daki Kemerburgaz yolunda yakıp, başka bir araçla kaçmaya devam ettikleri belirlenmişti.

Öte yandan, saldırı düzenlenen araca daha önce GPS cihazı takıldığı tespit edilmişti.

Kaynak: AA

