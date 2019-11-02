Kağızman Belediye Başkanı Yıldız'dan çobanlara ziyaret

Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, yaylada hayvan otlatan çobanları ziyaret etti.

Esenkır köyünden Kağızman ilçesine gelen içme suyu boru hatındaki temizlik ve bakımı inceleye Başkan Yıldız, daha sonra bölgede bulunan çobanları ziyaret etti.

Çobanların sorun ve sıkıntısını dinleyen Yıldız, onlarla sohbet ederek çay içti.

Yıldız, yaptığı konuşmada, çobanların sorunlarını dinlediklerini anlatarak, "Çobanlık, peygamber efendimiz başta olmak üzere bir çok peygamberimizin icra ettiği, benimde çocuklukta yaptığım kutsal bir meslek. Burada sizinle birlikte olmak, çoban çayımızı yudumlamak bu temiz havayı solumak bana huzur verdi." dedi.

Çobanlardan Mehmet Demirden de Başkan Yıldız'ın kendisiyle ilgilenmesinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek teşekkür etti.