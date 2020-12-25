Kahramankazan'a yerleşen Taylandlı genç kadın Müslüman olup Elif ismini aldı - Son Dakika

Kahramankazan'a yerleşen Taylandlı genç kadın Müslüman olup Elif ismini aldı

25.12.2020 10:55
Kahramankazan'a yerleşen Taylandlı genç kadın Müslüman olup Elif ismini aldı, System.String[]

Kahramankazan Müftülüğünde ihtida töreniyle kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Taylandlı Nattakom Juttano, Elif ismini aldı.

Kahramankazan Müftülüğünde ihtida töreniyle kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Taylandlı Nattakom Juttano, Elif ismini aldı.

Tayland'da yaşayan Nattakom Juttano (27), sosyal medyadan tanıştığı Kahramankazanlı Uğur Yıldıztaş (26) ile evlendikten sonra Müslüman olmak için İlçe Müftülüğüne başvurdu.

Eşi Uğur Yıldıztaş ile birlikte müftülüğe başvuran Taylandlı genç kadın için ihtida töreni düzenlendi. İlçe Müftüsü Durmuş Ali Çakır ve müftülük personelinin katılımıyla gerçekleşen ihtida töreninde okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından kelimeişehadet getiren Nattakom Juttano, Müslüman oldu ve Elif ismini aldı.

Elif Juttano, hür iradesiyle İslamı araştırarak Müslüman olmaya karar verdiğini söyledi.

Müslüman olduktan sonra Elif adını alan genç kadına Kur'an-ı Kerim, ilmihal ve ihtida belgesi verildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramankazan'a yerleşen Taylandlı genç kadın Müslüman olup Elif ismini aldı - Son Dakika


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