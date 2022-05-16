Kahramankazan'da engelli gençlere asker kınası yakıldı - Son Dakika
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Kahramankazan'da engelli gençlere asker kınası yakıldı

16.05.2022 02:33

Kahramankazan Belediyesi, "Engelliler Haftası" etkinlikleri kapsamında engelli gençler için asker kınası etkinliği düzenledi.

Kahramankazan Belediyesi, "Engelliler Haftası" etkinlikleri kapsamında engelli gençler için asker kınası etkinliği düzenledi.

Belediye Kumpınar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, engelli gençler ve aileleri katıldı.

Seymen ekibinin gösteri sunduğu etkinlikte Başkan Oğuz, temsili asker uğurlaması düzenlenen 12 engelli gencin ellerine kına yaktı. Engelli gençler, yarın Kahramankazan Mürted Hava Meydan Komutanlığında bir günlük temsili askerlik yapacak.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz, engelli gençlerin en büyük hayallerini gerçekleştirmekten dolayı oldukça mutlu olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Dünyada sadece ülkemizde görülen asker kınası uğurlaması töreniyle özel askerlerimizi uğurluyoruz. Bu özel askerlerimizin anneleri, babaları, aileleri ne mutlu size ki böylesine kocaman yürekli evlatlara sahipsiniz. Gençlerimiz bizlere askerliğin yalnızca bilek işi olmadığını, yürek işi olduğunu da gösterdi. Sizlerle büyük bir aileyiz ve her zaman yanınızdayız."

Kahramankazan'da engelli gençlere asker kınası yakıldı
Kahramankazan'da engelli gençlere asker kınası yakıldı
Kahramankazan'da engelli gençlere asker kınası yakıldı
Kahramankazan'da engelli gençlere asker kınası yakıldı

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Engelliler Haftası, Kahramankazan, Engelli, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramankazan'da engelli gençlere asker kınası yakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramankazan'da engelli gençlere asker kınası yakıldı - Son Dakika
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