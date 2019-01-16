Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta 4 İlçede Okullar Yarın Tatil

Kahramanmaraş'ta 4 İlçede Okullar Yarın Tatil

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta kar yağışı ve soğuk hava sebebiyle 4 ilçede kar ve kırsal mahallerde yarın okullar tatil edildi.

Kahramanmaraş'ta 4 İlçede Okullar Yarın Tatil, System.String[]
Kahramanmaraş'ta kar yağışı ve soğuk hava sebebiyle 4 ilçede kar ve kırsal mahallerde yarın okullar tatil edildi.

Afşin, Çağlayancerit, Ekinözü, Nurhak ilçelerinde okulların tamamında yarın okullar tatil edilirken, Elbistan'da bazı mahaller ile Göksun ilçe merkezi hariç tüm mahalleler, Türkoğlu İlçesinde 18 mahallede okullarda kar tatili bir gün daha uzatıldı. Ayrıca, resmi kurumlarda hamile ve engelli kişiler resmi izinli sayılacak. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:47 Kaynak: İHA

Afşin, Elbistan, Kahramanmaraş, Güncel
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