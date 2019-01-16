Kahramanmaraş'ta 4 İlçede Okullar Yarın Tatil
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta kar yağışı ve soğuk hava sebebiyle 4 ilçede kar ve kırsal mahallerde yarın okullar tatil edildi.
Kahramanmaraş
'ta kar yağışı ve soğuk hava sebebiyle 4 ilçede kar ve kırsal mahallerde yarın okullar tatil edildi. Afşin
, Çağlayancerit
, Ekinözü
, Nurhak
ilçelerinde okulların tamamında yarın okullar tatil edilirken, Elbistan
'da bazı mahaller ile Göksun
ilçe merkezi hariç tüm mahalleler, Türkoğlu
İlçesinde 18 mahallede okullarda kar tatili bir gün daha uzatıldı. Ayrıca, resmi kurumlarda hamile ve engelli kişiler resmi izinli sayılacak. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:47 Kaynak: İHA
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