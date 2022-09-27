Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda şüpheli F.Y'nin adresine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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