Kahramanmaraş'ta elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Salman Kalkandelen (17) idaresindeki plakasız motosiklet, Minehüyük Mahallesi'nde elektrik direğine çarptı.
Kazada ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı Türkoğlu Dr. Kemal Beyazıt Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kalkandelen'in cenazesi, otopsi için hastanenin morguna konuldu.
Kaynak: AA
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