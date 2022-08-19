İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis İ.K. (31) ile haklarında 2 yıl 1'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T.T. (36) ve S.Ö'nün (35) Göksun ilçesinde olduğunu belirledi.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta aranan FETÖ üyesi 3 hükümlü yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.