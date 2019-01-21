Kahramanmaraş'ta Hükümlüler Okulların Tadilatını Yapıyor

Kahramanmaraş
'ın Elbistan
ilçesinde, Adalet Bakanlığı
ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde denetim serbestlikten yaralanan hükümlüler, okulların tadilatını yapıyor.
Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı
, İlçe Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Elbistan, Afşin
, Göksun
, Ekinözü
ve Nurhak
İlçe Mili Eğitim Müdürlüklerince ortak gerçekleştirilen "Okullara Farklı Bir Dokunuş Etkinliği" yarıyıl tatiliyle başladı.
Elbistan, Afşin, Göksun, Ekinözü ve Nurhak İlçe Mili Eğitim Müdürlüklerine bağlı okulların temizliği, 58 denetimli serbestlik yükümlüsünün katılımıyla yapılmaya başlandı.
Elbistan İstiklal İlkokulunda gerçekleştirilen programda konuşan Elbistan Cumhuriyet Başsavcı Vekili Volkan Yusuf
Öten, denetimli serbestlik hükümlülerine yönelik eğitim, iyileştirme faaliyetleriyle birlikte kamuya yararlı ücretsiz çalışma tedbirlerinin de yerine getirildiğini söyledi.
Denetimli serbestlik kapsamındaki hükümlülerin yeniden suça karışmalarına sebep olabilecek etkenlerin azaltılması amacıyla birçok çalışma yürüttüklerini dile getiren Öten, şunları kaydetti:
"İki hafta devam edecek olan bu çalışmalarla hükümlülerimiz, çocuklarımızın eğitim ve öğretim gördükleri okulların temizlik, bakım ve tadilat işlerini yaparak, ikinci döneme daha temiz ve güzel bir ortamda eğitim öğretime başlamalarını sağlamış olacaklardır. Şimdiden kendilerine başarılar diliyorum."