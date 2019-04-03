Kahramanmaraş'ta Karla Mücadele
2 saat önce
Kahramanmaraş'ta karla mücadeleKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince kar yağışı devam eden bölgelerde kar temizleme çalışmaları yapıldı.
Kahramanmaraş
'ta karla mücadele
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince kar yağışı devam eden bölgelerde kar temizleme çalışmaları yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında kar yağışı olan bölgelerde kar temizleme ve yol açma çalışmaları sürdürülüyor. Ekipler, Andırın
ilçesine bağlı Akgümüş ve Yenidemir mahalleleri arasında ulaşımı sağlayan yolda kar temizleme çalışmaları yaptı. Dulkadiroğlu
'nun Yeşiltepe
ve Bertiz mahallelerine ulaşımı sağlayan Yedikuyular bölgesinde de kar yağışı etkili oldu. Ekiplerin kırsal mahallelere ulaşım sağlayan yollarda kar temizleme çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:11 Kaynak: İHA
Başkan Seçildi, İlk İcraatı Makam Odasının Kapısını Söktürmek Oldu
İBB'den İmamoğlu'nun, "Dosyalar Kaçırılıyor" İddialarına Yanıt: Tamamen İftiradır
Kars'ta İtiraz Üzerine Yapılan Sayım Bitti, Seçimi HDP Kazandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim Yorgunluğunu Atmak İçin Tatile Çıktı