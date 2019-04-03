Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Karla Mücadele

Kahramanmaraş'ta Karla Mücadele

2 saat önce

Kahramanmaraş'ta karla mücadeleKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince kar yağışı devam eden bölgelerde kar temizleme çalışmaları yapıldı.

Kahramanmaraş'ta karla mücadele

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince kar yağışı devam eden bölgelerde kar temizleme çalışmaları yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında kar yağışı olan bölgelerde kar temizleme ve yol açma çalışmaları sürdürülüyor. Ekipler, Andırın ilçesine bağlı Akgümüş ve Yenidemir mahalleleri arasında ulaşımı sağlayan yolda kar temizleme çalışmaları yaptı.
Dulkadiroğlu'nun Yeşiltepe ve Bertiz mahallelerine ulaşımı sağlayan Yedikuyular bölgesinde de kar yağışı etkili oldu. Ekiplerin kırsal mahallelere ulaşım sağlayan yollarda kar temizleme çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:11 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Genel
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