Kahramanmaraş'ta oluşan hortum elektrik direği ve ağaçları devirdi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta oluşan hortum elektrik direği ve ağaçları devirdi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde etkili olan hortum nedeniyle elektrik direği ve kavak ağaçları devrildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde etkili olan hortum nedeniyle elektrik direği ve kavak ağaçları devrildi. İlçeye bağlı kırsal İğde Mahallesi Boğazkesen mevkisinde, etkili olan rüzgarın ardından hortum oluştu. Yaklaşık 2 dakika süren hortum nedeniyle bir elektrik direği ile yaklaşık 30 kavak ağacı devrildi. Mahalle sakinlerinden Yahya Marangoz, yetişmiş kavak ağaçlarının birbiri ardına kırıldığını belirtti. Hortumun kısa sürmesine rağmen bazı zararlar verdiğini ifade eden Marangoz, elektrik direğinin devrilip tellerin yere düştüğü anda kimsenin olmamasının olası bir faciayı önlediğini söyledi. Devrilen elektrik direği nedeni ile enerji kesintisi yaşanan mahallede, görevlilerin onarım yapmasının ardından hatta elektrik yeniden verildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Survivor Sercan'dan Fenerbahçe itirafı: İsmim Fenerbahçeli Sercan Görgülü'den geliyor

Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu

Sevişme sahneleri başlarına iş açtı! Yetişkin film sitelerine düştüler

Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi

Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı

Yeşilçam'ın Sultan'ı 15 yaşındaki haliyle hayran bıraktı

Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti

6 aylık hamile olan Gigi Hadid, estetik iddialarına son noktayı koydu

Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi

Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı

46'lık modelin karantina çılgınlığı! İç çamaşırlı halde saç boyattı

Şarkıcı Merve Özbey "Çocuk yapın da görelim" diyen takipçisine sert çıktı: Size böyle konuşma hakkını kim veriyor?

Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı

Hadise, Gigi Hadid'in makyajsız görüntüsüne yapılan yorumlara hem İngilizce hem Türkçe tepki gösterdi

Yeni yaşını kutlayan Sinan Akçıl'ın büst şeklindeki pastasına sosyal medyada eleştiri yağdı