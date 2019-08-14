Kahramanmaraş'ta orman yangını
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Kahramanmaraş'ta orman yangını Afşin ilçesinde yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü yangını söndürme çalışmaları devam ediyorKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde orman yangını çıktı.
Kahramanmaraş'ta orman yangını Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 05:51 Kaynak: İHA
Afşin ilçesinde yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde orman yangını çıktı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yazıköy Mahallesi, Ağcaşar mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına 1 helikopter, 6 arazöz, 4 su tankı, 2 dozer, 2 greyder ile müdahale ediliyor.
Yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü yangını söndürme çalışması devam ediyor.
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