Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş'ta orman yangını Afşin ilçesinde yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü yangını söndürme çalışmaları devam ediyorKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde orman yangını çıktı.

Kahramanmaraş'ta orman yangını

Afşin ilçesinde yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde orman yangını çıktı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yazıköy Mahallesi, Ağcaşar mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına 1 helikopter, 6 arazöz, 4 su tankı, 2 dozer, 2 greyder ile müdahale ediliyor.

Yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü yangını söndürme çalışması devam ediyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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