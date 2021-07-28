Kahramanmaraş'ta yem fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta yem fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, yem fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, yem fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kılılı Mahallesi Ahmet Duran Balsuyu Bulvarı üzerindeki bir yem fabrikasında işçilerin çalıştığı sırada henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden fabrika çalışanları itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve jandarma sevk edildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saatlik sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası yem fabrikasında maddi hasar meydana geldi.

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