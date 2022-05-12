Kahramanmaraş'ta YKS'ye girecek öğrencilere deneme sınavı yapıldı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta YKS'ye girecek öğrencilere deneme sınavı yapıldı

12.05.2022 15:47
Kahramanmaraş'ta YKS'ye girecek öğrencilere deneme sınavı yapıldı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde belediye tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavına girecek öğrenciler için deneme sınavı düzenledi.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde belediye tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavına girecek öğrenciler için deneme sınavı düzenledi.

Afşin Belediyesi ile İlçe Milliği Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan "Gerçek Sınavı Yakala" projesi kapsamında, YKS sınavına hazırlanan öğrencileri desteklemek amacıyla uygulanan deneme sınavı 15 okulda 620 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gazetecilere, eğitim alanında uygulanan projelerle öğrencilerin başarı düzeyini daha da yukarı taşımak istediklerini belirtti.

Güven, amaçlarının öğrencilerin gerçek sınav ortamına adaptasyonunu sağlamak olduğunu ifade etti.

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Kahramanmaraş, Hisarcık, Afşin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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