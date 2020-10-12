Kahramanmaraşlı çiftçi ilk lavanta hasadından elde ettiği yağı belediyeye sattı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 2 dönümlük arazide lavanta yetiştiren çiftçi ilk ürününden elde ettiği yağı belediyeye sattı.

Önder Çiftçi Protokolü kapsamında, Hüyüklü Mahallesinde kendisine ait 2 dönümlük arazide lavanta yetiştiren çiftçi Ali Kaya ilk hasadını yaptı.

İlçe Tarım Müdürlüğü ve Afşin Belediyesi tarafından desteklenen proje kapsamında çiftçi Kaya 2 dönümlük arazisinden elde ettiği 8,5 litre lavanta yağını belediyeye ekiplerine teslim etti.

Çiftçiyi tebrik eden Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, belediye olarak ilçe çiftçisinin daha çok para kazanmasını istediklerini belirtti.

İlçede yerel kalkınmayı desteklemek istediklerini belirten Belediye Başkanı Güven, "İlçemizdeki kıraç arazilerde çiftçilerimizin lavanta üretimini yapmasını istiyoruz. Belediye olarak her türlü desteği çiftçilerimize vermeye hazırız. Lavanta, alternatif bir ürün olmasının yanında getirisi bol olan bir ürün. Örnek çiftçimizin lavanta ekim sahasını genişleteceğini söylemesi bizleri sevindirdi. Biz çiftçilerimizin para kazanmasını ekonomik olarak rahat etmesini istiyoruz. Bu çalışmanın diğer çiftçilerimize örnek olmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Çiftçi Kaya'da lavanta ektiği tarlanın mosmor görüntüsüyle mutlu olduğunu söyledi.

Lavanta üretimini 17 dönüme çıkartmak istediğini ve ilk hasattan kaliteli bir ürün elde ettiğini ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

"Şu anda kıraç arazime lavanta yerine buğday ekseydim en iyi şartlarda 2 dönümden 500 ile 600 lira gibi bir gelir elde edecektim. Lavantanın sadece litresi 350 lira ile 400 lira arasında değişiyor. Lavanta bakımı da kolay olan bir ürün. İlçemizde kıraç topraklarını değerlendirmek isteyen çiftçilerimize tavsiye ediyorum. 2 yıl önce 2 dönümlük alana uyguladığımız lavanta alanını 17 dönüme kadar çıkartmak istiyorum."