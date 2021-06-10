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"Kahve acı olmuş" diyerek eşini öldüren müezzin, boynunu kendi kesmiş - Son Dakika

"Kahve acı olmuş" diyerek eşini öldüren müezzin, boynunu kendi kesmiş

10.06.2021 15:18

Kocaeli'de yaşanan olayda boşanma aşamasında olan eşini, "kahve acı olmuş" diyerek boğarak öldüren müezzin Zülküf Güneş hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Müebbet hapis cezası talep edilen katil zanlısı Güneş'in haksız tahrik veya meşru müdafaa hükümlerinden faydalanmak amacıyla kendi boynunu kestiği belirtildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi 28 Haziran Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana gelen olayda;bir camide müezzin olarak görev yapan Zülküf Güneş ve boşanmak üzere olduğu eşi Özlem Güneş arasında gece saatlerinde yaptığı kahvenin acı olması sebebiyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Zülküf Güneş, eşi Özlem Güneş'i boğarak öldürdü. Yaşanan olaydan sonra Zülküf Güneş, sabah saatlerinde polis ekiplerini arayarak eşini öldürdüğünü itiraf etti. Olayın ardından gözaltına alınan Zülküf Güneş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanılan Güneş hakkında hazırlanan iddianamede, Zülküf Güneş'in haksız tahrik veya meşru müdafaa hükümlerinden faydalanmak amacıyla kendi boynunu kestiği yer aldı.

"BOĞAZINI SIKARAK BOĞMAYA ÇALIŞTI"

"Eşini kasten öldürme" suçundan hakkında dava açılan Zülküf Güneş'in Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları ve tanıklar katılırken sanık Zülküf Güneş, duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Anlaşmalı boşanma aşamasında Güneş çiftinin avukatı olan ve tanık olarak dinlenen Esra Karataş, "Güneş çifti bana anlaşmalı boşanma konusunda geldiler. Ancak aralarında tartışma çıktı ve Zülküf, Özlem'in boğazını sıkarak boğmaya çalıştı. Onu polisi aramakla tehdit ederek dışarıya çıkarttık. Bir süre sonra Özlem'de gitti. Ancak Zülküf asansörde saklanmış, Özlem gelince onu yine darp etmiş" dedi.

'Kahve acı olmuş' diyerek eşini boğarak öldüren adama müebbet hapis cezası talebi

"BİR ERKEKLE BAŞI AÇIK GÖRÜNTÜLÜ KONUŞUYORMUŞ"

Avukatın anlattıklarının doğru olmadığını söyleyen Zülküf Güneş, "Ben hiçbir şekilde boşanmak için gittiğim gün Özlem'i boğmaya çalışmadım, bunu kabul etmiyorum. Bizim Özlem'le 11 yıllık mutlu bir evliliğimiz vardı. Ancak benden habersiz İzmit'e tayin istedi bu da aramızda ufak tartışmaların olmasına sebep oldu. 2019 yılında hacdan dönüşünde aramızda soğukluk oluştu. Kavga çıkarmak için var gücüyle çalışıyordu. Eşim ilçe vaiziydi. Aynı kurumdan birisiyle mesajlaştığını gördüm. Oğlumda bir erkekle saçı açık bir şekilde görüntülü konuştuğunu gördüğünü söyledi. Son bir yıl aramız pek iyi değildi" dedi.

"KAHVENİN İÇİNDE ZEHİR OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Güneş devamında, "Eşimin psikolojik sorunları vardı ve psikolojik ilaçlar içiyordu. Eşim bana boşanmak istediğini söyledi. Anlaşmalı boşanma sürecimizde eşim boğazıma sarılarak beni darp etti. Darp raporlarım da mevcuttur. Biz normalde ayrı yaşıyorduk ancak olay günü eşim ve çocuklarımla birlikte vakit geçirdik. Akşamında ise eşimle beraber film izledik. Özlem'le tutarsızlığından dolayı kendisine sitemde bulundum. Daha sonra kahve yapmaya gitti. Kahveyi içtiğimde acı olduğunu fark ettim. Nedenini sorduğumda bana içinde zehir olduğunu söyledi. Ben kendi evime gitmek istediğimde izin vermedi. Mutfaktan meyve bıçağı ile üzerime saldırdı. Daha sonrasını hatırlamıyorum" diye konuştu.

'Kahve acı olmuş' diyerek eşini boğarak öldüren adama müebbet hapis cezası talebi

"BABAM ANNEMİ SÜREKLİ DÖVERDİ"

Davada babasının olay günü annesinin kendisini dövdüğü yönünde polise sahte ihbar yapmaya zorladığını iddia eden Güneş çiftinin 11 yaşındaki oğlu Y. Güneş, "Olay gecesi uyumam sebebiyle olayın nasıl gerçekleştiğini bilmiyorum. Ancak babam annemi sürekli döver ve küfür ederdi. Olaydan önceki tarihte babam bana annemin beni dövdüğüne dair yalan ihbarda bulunmamı istedi. Eğer öyle bir şey yapmazsam kendisini göremeyeceğimi söyledi. Babam sürekli bizde kalmak istiyordu ancak annem istemiyordu. Babam bizimle ayrı kaldığı dönemde faturaları ödemeyerek annemi ekonomik olarak zor duruma sokuyordu. Olay günü annemle babamın arası çok iyiydi" diye konuştu.

"AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEBİ"

Cumhuriyet Savcısı olayla ilgili mütalaasında sanık hakkında "Üstsoy veya altsoydan birine karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına cezalandırılmasına, sanık hakkında haksız tahrik indirimi uygulanmamasını talep etti. Mahkeme heyeti, maktül Özlem Güneş'in telefonunun incelenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Kahve acı olmuş diyerek eşini öldüren müezzin, boynunu kendi kesmiş
Kahve acı olmuş diyerek eşini öldüren müezzin, boynunu kendi kesmiş
Kahve acı olmuş diyerek eşini öldüren müezzin, boynunu kendi kesmiş
Kahve acı olmuş diyerek eşini öldüren müezzin, boynunu kendi kesmiş

Özlem Güneş, Kocaeli, Haziran, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Kahve acı olmuş' diyerek eşini öldüren müezzin, boynunu kendi kesmiş - Son Dakika


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