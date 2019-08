Kalp hastalıkları riskine karşı eti ekmekle tüketin

ETİN ekmekle tüketilmesi önerisinde bulunan Beslenme Uzmanı Eftal Geçgil Demir, "Ekmek yemediğimiz zaman doygunluk hissi sağlanmıyor ve et tüketimi daha da artıyor. Bu, kalp hastalıkları riskini de artıyor" dedi. Demir, ekmek tercihinin ise tam buğdaydan yana olması gerektiğini vurguladı.

Kurban Bayramı'na birkaç gün kala Beslenme Uzmanı Eftal Geçgil Demir, kurban etinin tüketimi hakkında önemli bilgiler verdi. Etin yanında ekmek tüketiminin önemli olduğunu ifade eden Demir, "Kurban eti, salata ve zeytinyağlı ile tüketirken yanında mutlaka ekmek de yer almalı. Ekmek önemli bir karbonhidrat kaynağıdır. Ekmek yemediğimiz zaman doygunluk hissi sağlanmıyor ve et tüketimi daha da artıyor.İnsanlar genel olarak ekmek tüketmeyip, et tüketimini artırmayı düşünüyorlar ancak bunlar fazla protein kaynağı olduğu için kalp damar hastalıkları riskini artırıyor. Eti azaltmak için ekmeği öğünlere eklemek gerekiyor. Tam buğday ekmeği, bulgur pilavı ya da ince bir dilim tam buğday lavaş tercih edilebilir" diye konuştu.

"KURBAN ETİ SERİN BİR YERDE 1-2 SAAT DİNLENDİRİLMELİ"

Bayramda kesilen kurbanların hemen tüketilmesinin hazımsızlık ve sindirim problemlerine yol açtığını ifade eden İstanbul Kent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Eftal Geçgil Demir, "Kurban ilk kesildiği anda ölüm katılığı dediğimiz (rigormortis) bir durum oluşuyor. Et henüz olgunlaşmadığı için sindirimi zorlaştırıyor. Serin bir yerde 1-2 saat bekletip, daha sonra dolapta 1 gün bekletildikten sonra tüketilmelidir. Bu süreçte et yavaş yavaş olgunluğunu kazanıyor. Dinlendirilmeden ilk gün tüketildiği zaman sindirim problemlerine yol açıyor. Bizler bunu hemen fark edemeyebiliriz. Fakat uzun vadede besinler vücudumuzda sindirilmediği zaman toksik maddelere dönüşebiliyor. Bu ileriki süreçlerde çocuklar ve yetişkinlerde alerji problemlerine yol açıyor. Ayrıca kalp damar rahatsızlıklarını tetikleyebiliyor" ifadelerinde bulundu.

ZEYTİNYAĞLILAR, SEBZE VE SU HAZMI KOLAYLAŞTIRIYOR

Kurban Bayramı'nda kırmızı et tüketiminin artması sebebiyle yaşanan sindirim problemlerini engellemek için probiyotik ve su tüketimine dikkat çeken Demir, "Bağırsak florası için probiyotik tüketimi ve lifli besinlerin tüketimi çok önemli. Bunlar daha çok sebzelerde yer alıyor. Sebzeleri pişmiş, çiğ ve zeytinyağlı olarak tüketebilirsiniz. Zeytinyağlılar ve sebzeler yediğimiz şeylerdeki demirin emilimini de artırarak kansızlığa da engel oluyor. Özellikle su tüketimine dikkat edilmeli. Çünkü su sindirimi kolaylaştıran en önemli besin öğelerinden biridir. O yüzden gün içerisinde mutlaka 2,5 litre su tüketilmeli. Bunu 1-2 soda ile destekleyebilirsiniz" dedi.

Hazımsızlığa sebep olan bir diğer faktörün hamur işi ve şerbetli tatlılar olduğunu dile getiren Geçgil Demir, sütlü tatlı ve meyve tüketiminin daha sağlıklı olacağını ifade etti.

"ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ İÇİN KIRMIZI ET TÜKETİMİ ÇOK ÖNEMLİ"

Çocuklarda kırmızı et tüketiminin önemli olduğunu vurgulayan Geçgil Demir sözlerine şöyle devam etti:

"Çocuklarda kırmızı et tüketimi çok önemli. Kırmızı et örnek bir protein grubu. İçerisinde önemli aminoasitler yer alıyor. Bu aminoasitleri besinler dışında dışarıdan hiçbir şekilde alamıyoruz. Bu yüzden mutlaka bunu kırmızı etle desteklememiz gerekiyor. Bu aminoasitler alınmazsa çocuklarda büyüme gelişme geriliği problemi yaşanabilir. Ayrıca çinko mineralleri de kırmızı ette çocukların büyüme ve gelişmesiyle yakından ilgilidir. Bunlar yeterli büyüme gelişmeyi sağlayacaktır. Okul çağı, gebelik, ergenlik çağı gibi birçok dönemde rastlanan demir eksikliğini de kırmızı et tüketimi çok önemli bir kaynak. Yanında domates, biber, koyu yeşil yapraklı sebzeler ile tüketildiğinde demir emilimini arttırabilirsiniz."

"GÜNLÜK 100-150 GRAM TÜKETMEK YETERLİ"

Demir ayrıca günlük et tüketimi miktarı hakkında da bilgi verdi. Demir, "Yetişkin bir insanın alması gereken ortalama hayvansal protein miktarı 25-30 gramdır. Kırmızı etten de 100-150 gram tüketildiğine bu ihtiyaç karşılanmış olur. Çocuklar için de bu kilogram başına ortalama 2,5 gram oluyor. Çocuklar da aynı şekilde 100 gram et tüketerek bunu karşılayabilirler" dedi.

Ancak Kurban Bayramı'nda çocukların et tüketimi hakkında uyarılarda bulunan Geçgil Demir, çocukların bağırsak florasının yetişkinlere oranla daha hassas olduğunu ve dinlenmemiş eti tüketen çocuklarda alerji, kabızlık, karın ağrısı gibi sorunların ortaya çıktığını ifade etti. Geçgil Demir, Çocukların köfte gibi kıymalı yiyecekler tüketmesi önerisinde bulundu.



- İstanbul