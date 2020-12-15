Kalp krizi sonucu vefat eden Binbaşı Tüzün, Çorum'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Maslak Kışlasındaki askeri lojmanda geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Metris Cezaevi Jandarma Tabur Komutanı Jandarma Kıdemli Binbaşı Muharrem Tüzün, memleketi Çorum'da son yolculuğuna uğurlandı.

Lojmanda voleybol oynadığı sırada rahatsızlanan ve ambulansla kaldırıldığı hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Binbaşı Tüzün'ün cenazesi, İstanbul İl jandarma Komutanlığı Maslak Kışlası'nda düzenlenen uğurlama töreninin ardından memleketi Çorum'a getirildi.

Çorum Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı bahçesinde düzenlenen cenaze törenine eşi Dudu Tüzün ile çocukları Güler, İsmail ve Enes Egemen Tüzün'ün yanı sıra İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ile yakınları katıldı.

Merkeze bağlı Üçköy köyündeki babaevinde helallik alındıktan sonra Tüzün'ün cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

Tüzün'ün çobanlık yaparken vatani görevini yapmak üzere askere gittiği, tezkere bırakıp uzman çavuş olduğu, sınavlarla astsubaylığa ve ardından da subaylığa yükseldiği öğrenildi.