Kaman Belediye Başkanı Çolak, Kovid-19 denetimlerine katıldı - Son Dakika

Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yaptı.

İlçe merkezindeki pazar yeri ve çevresindeki esnafı ziyaret eden ve sokaklardaki vatandaşlarla sohbet eden Çolak'a zabıta ve belediye temizlik işleri ekipleri eşlik etti.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda, "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" sloganıyla Kaman'da denetimlerin sürdüğünü ifade eden Çolak, maske, mesafe ve ve hijyen kurallarına uyulmasını istedi.

Denetimlerle vatandaşlar arasında farkındalık oluşturulmaya çalışıldığını vurgulayan Çolak, "Farklı zamanlarda denetimleri sürdüreceğiz. Özellikle pazar yerleri ve ana caddelerde halkın yoğun olduğu yerlerde salgın tedbirlerine titizlikle uymamız gerekiyor." dedi.

Alınan kararlara uyulması sayesinde bu salgının ortadan kaldırılacağına inandığını vurgulayan Çolak, tedbirlere uyan vatandaşlara da teşekkür etti.