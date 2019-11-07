Son Dakika Haberleri: Kamışlı'da Rus uçağı hareketliliği gece de sürdü (2)
Son Dakika Güncel Kamışlı'da Rus uçağı hareketliliği gece de sürdü (2)

Kamışlı'da Rus uçağı hareketliliği gece de sürdü (2)

7 saat önce

UÇAK HAREKETLİLİĞİ BU AKŞAM DA DEVAM ETTİSuriye'nin Kamışlı kentindeki havaalanında, dün yaşanan Rus uçak hareketliliği, bu akşam da devam etti.

Kamışlı'da Rus uçağı hareketliliği gece de sürdü (2), System.String[]

UÇAK HAREKETLİLİĞİ BU AKŞAM DA DEVAM ETTİ

Suriye'nin Kamışlı kentindeki havaalanında, dün yaşanan Rus uçak hareketliliği, bu akşam da devam etti. Suriye rejimi kontrolündeki havaalanına Rus kargo uçağının iniş ve kalkışı Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.


Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:12 Kaynak: DHA
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