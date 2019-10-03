Son Dakika Haberleri: Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 8 - 9 Ekim'de Malatya'da
Son Dakika Güncel Haber

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 8 - 9 Ekim'de Malatya'da

1 saat önce

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Ombudsman Halkla Buluşuyor" programı kapsamında Malatyalılarla bir araya gelecek.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 8 - 9 Ekim'de Malatya'da, System.String[]

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Ombudsman Halkla Buluşuyor" programı kapsamında Malatyalılarla bir araya gelecek.


Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un basın birimi tarafından yapılan açıklamada, "Kamu Denetçiliği Kurumu, Malatya'dan gelen, eğitim, sağlık, ulaşım, maliye, yerel yönetimler gibi çok çeşitli alanlarda 700'ün üzerinde başvuruyu incelemiş ve vatandaşın idareyle olan sorunlarını çözüme kavuşturmuştur" ifadeleri kullanıldı.


"Ombudsman Halkla Buluşuyor" programı çerçevesinde Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve Kamu Denetçileri, Malatya'da 8-9 Ekim 2019 tarihinde idari amirler, STK temsilcileri, muhtarlar, basın mensuplarıyla bir araya gelerek halkın sorunları yerinde dinleyecek ve üniversitede öğrencilerle buluşacaktır.


Sözü edilen program çerçevesinde, 8 Ekim Salı günü vali, baş savcı, belediye başkanı, baro, ticaret ve sanayi odasının ziyaret edileceği, Ramada Altın Kayısı Oteli'nde saat 13,00'de "Ombudsman Halkla Buluşuyor" Programının gerçekleştirileceği bildirildi.


9 Ekim'de de saat 10,00'da, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ın ziyaret edilip, daha sonra üniversitede, "Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler Konulu Konferans" verileceği kaydedildi. - MALATYA

Şeref Malkoç, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 3 Ekim 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Meteoroloji'den yağmur ve fırtına uyarısı! Tüm bölgeleri etkileyecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'daki paylaşımından dolayı emekli amiral Atilla Kıyat'tan şikayetçi oldu Şanlıurfa'daki silahlı saldırıda 3 kişi öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 18:38:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 8 - 9 Ekim'de Malatya'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]